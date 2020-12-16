Створення міністерства АПК триватиме півроку і коштуватиме бюджету мінімум 1 мільярд гривень.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Між тим за оцінками експертів створення міністерства АПК триватиме щонайменше півроку і коштуватиме бюджету мінімум 1 мільярд гривень.

"Також тривають дискусії щодо призначення очільника аграрного міністерства. Україна має потужний агросектор, тому я з перших місяців роботи нашого уряду говорив про необхідність відновлення роботи профільного аграрного міністерства", - заявив прем'єр-міністр.

Нове міністерство планують створити шляхом розділення Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства. При цьому тільки рік тому Кабмін реорганізував Міністерство аграрної політики та продовольства, приєднавши його до Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства. Тодішній керівник Мінекономрозвитку Милованов пояснював це необхідністю комплексного вирішення завдань із пришвидшення ключових реформ.

Створення нових міністерств, яких може стати навіть більше, ніж за попередньої влади, "коштує великої кількості ресурсів і грошей платників податків", заявляв виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

За оцінками експертів тільки витрати на апарат нового міністерства АПК складуть 340 мільйонів гривень. А загальні витрати на його створення сягнуть 1 мільярд гривень. Кадри - окреме питання. Повноцінно нове міністерство зможе запрацювати не раніше, ніж влітку 2021 року.

Причому екс-міністр Милованов, який проводив об’єднання міністерств економіки та АПК, прогнозує інші терміни – на відновлення в Україні профільного сільськогосподарського міністерства, яке рік тому увійшло до складу Мінекономрозвитку, за найоптимістичнішими оцінками, знадобиться рік, а то й півтора.

Також Милованов заявляв, що у міністра новоствореного міністерства виникнуть проблеми як ресурсами, так і з кадрами.

"Тому, хто прийде на посаду аграрного міністра, потрібно буде відповідати за реформи, а ресурсів і кадрів для цього немає. Бюджет на міністерство з'явиться лише з наступного року, а потрібно буде вже зараз провести 300 конкурсів", – наголосив екс-урядовець.

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Автор: УНІАН