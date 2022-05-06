За словами міністра Тараса Висоцького, країни світу не зможуть замінити нашу продукцію навіть у перспективі найближчих 3-5 років.

Світ не має альтернативи українській сільгосппродукції в тих обсягах, які експортувала наша країна.

Про це в ефірі національного телемарафону наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Ми постачали 10% світового експорту пшениці, понад 15-20% ячменю, більше 50% соняшникової олії. Із України в середньому експортувалося 50 млн тонн с/г продукції. У рекордні роки цей показник доходив навіть до 65 млн тонн. Сьогодні немає можливості знайти альтернативу таким обсягам та замінити нашу продукцію. Це неможливо зробити фізично, навіть у перспективі найближчих 3-5 років", – підкреслив він.

За його словами, у зв'язку з блокуванням портів Одеси та Миколаєва Україна може сьогодні експортувати 15-20% від довоєнних показників. Що вже призвело до суттєвого зростання цін на с/г продукцію та її фізичного дефіциту по всьому світу, особливо в державах Близького Сходу та Північної Африки.

Якщо ситуація з війною та блокуванням портів триватиме і надалі, то країни цих регіонів у принципі не матимуть збіжжя, а це означає голод.

"Уряд працює над розширенням фізичного експорту через альтернативні шляхи. До прикладу, у квітні було експортовано в 4 рази більше, ніж у березні. Це ще недостатньо, але є суттєвий прогрес. І ми в травні бачимо, що є можливість ще збільшити експортні показники. Тому тут є дві стратегії: перш за все - наша перемога і деблокування портів, а друге - розширення цих альтернативних шляхів збуту продукції", - повідомив Висоцький.

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Український союз промисловців і підприємців пропонує звернутися до міжнародних організацій, таких країн як Туреччина, із пропозицією спільно організувати коридор для вивезення заблокованого в портах зерна.

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