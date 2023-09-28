Науковий співробітник Брюссельського аналітичного центру Брейгеля, торговий експерт Девід Клейманн заявив, що це жахливий результат для України та Європейського Союзу.

Європейська комісія в кризі, викликаній надлишком українського зерна, який привів Київ до розбіжностей з його європейськими союзниками та залишив Брюссель у владі польської виборчої політики, посіяла слабкість навесні та пожинає наслідки восени.

Таку думку висловив науковий співробітник Брюссельського аналітичного центру Брейгеля, торговий експерт Девід Клейманн, заявивши при цьому, що це жахливий результат для України та Європейського Союзу в цілому і саме так виглядає відсутність політичного лідерства, повідомляє Politico.

"Це жахливий результат для України та Європейського Союзу в цілому. Незрозуміло, як президент Єврокомісії допустив, щоб імпорт зерна по лінії солідарності ЄС переріс у двосторонню польсько-українську конфронтацію... Ось як виглядає відсутність політичного лідерства. Це враження посилюється тим фактом, що комісія досі не заявила про будь-який намір подати до суду на Польщу та Угорщину за явне порушення ними законодавства ЄС", — сказав Клейманн.

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Як йдеться в матеріалі, східні столиці ЄС попередили, що вони введуть свої власні заборони на імпорт, якщо термін дії загальноєвропейських обмежень закінчиться, як і планувалося, 15 вересня. Проте комісія дозволила їм закінчитися. Тепер комісія представляє Польщу, Угорщину та Словаччину в боротьбі в глобальній торговельній організації – навіть попри те, що вона не згодна з їх позицією.

Обмеження на імпорт не тільки завдають економічного удару по Україні — сільськогосподарська продукція приносила дві п'ятих її експортних доходів до повномасштабного вторгнення Росії в минулому році — але вони також являють собою порушення правил єдиного ринку ЄС.

Автор матеріалу нагадав, що для того, щоб уникнути боротьби, Європейська комісія вирішила заднім числом ратифікувати обмеження, ввівши надзвичайні заходи захисту для пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Це поставило виконавчу владу ЄС у скрутне становище.

"Це хиткий пісок, який комісія створила, вперше надавши виняток. Піддавшись тоді шантажу, зараз дуже складно вийти в елегантний спосіб", - сказав один з дипломатів ЄС.

Як йдеться в матеріалі, якщо деескалація, на яку сподіваються європейські чиновники, виявиться міражем, це поставить Європейську комісію в скрутне становище. Інші країни ЄС все більше нервують через прецедент встановлення кордонів єдиного ринку в результаті односторонніх заборон.

Автор матеріалу нагадав, що міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус обрав зухвалий тон на останній зустрічі міністрів сільського господарства ЄС в Брюсселі, заявивши репортерам, що він не стурбований можливими заходами у відповідь з боку Комісії. "15 квітня ми зробили набагато більше, ми все заблокували. І що сталося? Нічого", - сказав він.

Ситуація з українським зерном

У вересні 2023 року Польща заявила про те, що продовжить заборону на експорт зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії.

18 вересня 2023 року Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно. Для України принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів.

27 вересня 2023 року стало відомо про те, чи готова Україна відкликати позови до СОТ через заборону на зерно. Торговий представник України зазначив, що зараз важливо запустити новий механізм узгодження та верифікації чотирьох груп українського аграрного експорту.

У Румунії пояснили, чому не стали забороняти українське зерно слідом за Польщею

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