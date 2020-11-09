Великобританія вносить зміни в маркування продуктів харчування і напоїв з 1 січня 2021 року.

Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства Великобританії (Defra) опублікував оновлену інформацію про маркування харчових продуктів для продажу у Великобританії та Евросюзі (ЄС), застосовну після закінчення перехідного періоду Brexit.

Про це повідомляє bakery and snacks.

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Особливий акцент зроблено на продукти харчування, що продаються в Північній Ірландії.

Як пише видання, до 1 січня 2021 року перехідний період Brexit підійде до кінця. Для британських виробників продуктів харчування і напоїв, які експортують в ЄС, закінчення 11-місячного перехідного періоду також знаменує собою крайній термін для змін в маркуванні харчових продуктів.

"Компанії повинні будуть переконатися, що вони готові до нових правил, які будуть застосовуватися. Компаніям, які виробляють або маркують продукти, які можуть продаватися в Північній Ірландії, також можливо буде потрібно внести зміни в етикетки продуктів харчування та напоїв", - зазначили в Департаменті.

Департамент повідомив виробників продуктів харчування, що з 1 січня вони мають маркувати продукти харчування з Північної Ірландії та такі, що продаються в ній як "Великобританія (NI)" або "Сполучене Королівство (Північна Ірландія)", якщо цього вимагає законодавство ЄС.

Всі існуючі у Великобританії продукти, зареєстровані за схемами географічних вказівок (GI) ЄС до кінця перехідного періоду, залишаться під захистом в рамках схем GI Великобританії. Продукти, вироблені в Ірландії, будуть захищені як у Великобританії, так і в ЄС.

Що таке Brexit

Brexit - це припинення членства Великобританії в Європейському Союзі та пов'язана з цим процедура. Великобританія залишила Європейський союз 31 січня 2020 року о 23:00 за Лондоном. Підставою для виходу послужив результат консультативного референдуму 23 червня 2016 року, коли 51,9% тих, хто проголосував підтримали вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Маркування в Україні

2 серпня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

З 6 серпня 2019 року в Україні почали діяти нові правила маркування продуктів. Виробникам дали три роки, щоб вони могли перейти на нові стандарти інформування клієнтів.

Маркування в США

27 серпня 2020 року Міністерство сільського господарства США (USDA) і управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) заявили, що мають намір розробити правила для маркування продуктів, вирощених на клітинних культурах.

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Автор: УНІАН