До 2031 року світовий ринок обліпихи сягне 1,67 млрд доларів, зростаючи щороку на понад 10%.

Фермерське господарство "Ромалін", що розташоване у Дрогобицькому районі Львівської області, планує постачати обліпиху власного врожаю на експорт. Раніше аграрії, які багато років займаються вирощуванням цієї ягоди, продавали її лише в Україні. Про це повідомляє портал EastFruit.

Зазначається, що фермери вже провели низку перемовин із представниками переробної галузі з Німеччини та Польщі, які мають інтерес до української ягідної продукції.

"Наразі у фермерському господарстві на 30 га росте 11 сортів обліпихи. Частину з них уже розпочали самотужки розмножувати, вирощуючи саджанці. А в майбутньому мають намір офіційно зареєструвати кілька сортів – "вихідців" із дикоросів", - йдеться у повідомленні.

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Аналітики наголошують, що українським фермерам є сенс вирощувати цю ягоду для експорту, а не для внутрішнього ринку. Основними ринками збуту є Франція, Німеччина, Канада, Швеція, Італія. Наприклад, у Німеччині є доволі популярними сік, лікер і желе з обліпихи.

За даними EastFruit, у 2023 році світовий ринок обліпихи оцінювали в 786,2 млн доларів. До 2031 року він, за прогнозами, сягне 1,67 млрд доларів, зростаючи щороку на понад 10%. Причиною стане збільшення споживчого попиту на натуральні та функціональні продукти, збільшення використання обліпихи в різних галузях промисловості, а саме у косметичні промисловості, фармацевтиці, виробництві їжі та напоїв.

Український експорт – інші новини

Україна вперше стала світовим лідером серед експортерів замороженої малини. У 2024 календарному році експорт замороженої малини з нашої країни досяг 65 тисяч тонн – зростання за рік склало 34%.

У 2024 році Держпродспоживслужба повідомляла, що Королівство Бахрейн відкрило доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці та продуктів з нього.

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