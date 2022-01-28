12 січня 2022 року Кабмін ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Враховуючи зростання цін на продукти та рівень середньої зарплати в країні, українцям пора задуматися над тим, які продукти вони купують і змінити свій раціон.

Таку думку, як то кажуть в матеріалі УНІАН, озвучила заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

За словами експерта, зазвичай зарплати через певний проміжок часу "підтягуються" до зростання цін, однак для цього потрібно десь знайти гроші.

Експерт підкреслила, що враховуючи зростання цін на продукти та рівень зарплат, населенню варто замислитися щодо своїх споживчих звичок, оскільки покупка не дуже корисних товарів швидкого приготування часто коштує дорожче свіжих і корисних продуктів.

"Свіже м'ясо та овочі коштують часто дешевше за дорогі брендові напівфабрикати, а здорові та сучасні рецепти не вимагають тривалих зусиль на кухні. Наприклад, свіже куряче філе в магазині продається за 140 грн/кг, а сосиски - майже за 200 грн/кг ", – зазначила вона.

Читайте такожДержрегулювання цін: в АТБ попередили, що соціальні товари зникнуть з прилавків

Водночас за словами експерта, регулювання цін може призвести до дефіциту.

"Зараз основний інструмент уряду - субсидії та допомога незаможним. У тому числі вона може бути й у вигляді карток на харчові продукти, особливо поганого в цьому нічого немає. А ось регулювання цін спотворює ринки й може призвести до дефіциту. Основний ринковий метод боротьби з інфляцією – інфляційне таргетування, цим займаються центральні банки, а не уряди", – зазначила Репко.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабмін ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі й на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабмін України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Продуктові картки в Україні:

11 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що в офісі президента обговорюють можливість введення в Україні талонів на харчування.

Талони на харчові продукти отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, а й в електронному - в додатку "Дія".

Що можна буде купити на продуктові картки:

Продуктові картки діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". До такого переліку належать:

гречка;

цукор;

макарони;

пшеничне борошно;

молоко пастеризоване 2,5%;

пшеничний батон;

хліб житньо-пшеничний;

курячі яйця;

м'ясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Хто отримає талони на їжу:

Талони будуть призначатися для малозабезпечених верств населення. За різними підрахунками, на цей момент від 20% до 50% населення України потребують допомоги.

Комунальну субсидію в Україні отримують 2,5 мільйона домогосподарств. Тому можна очікувати, що і продуктові картки отримають мільйони українців.

У скільки введення продуктових талонів обійдеться Україні:

За оцінками експертів, введення продуктових талонів обійдеться 50 млрд гривень. Експерти припускають, що інші соціальні програми можливо доведеться урізати. Також є побоювання, що ініціатива найсильніше вдарить по працездатному населенню, яке є основним платником податків.