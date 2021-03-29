Зокрема, аграрії Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської областей вже засіяли 106,3 тис.га, або 1% до прогнозу.

Українські аграрії розпочали сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Зокрема, станом на 25 березня сільгоспвиробники Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської областей засіяли 106,3 тис.га, або 1% до прогнозу.

За попередніми даними областей, площа посівів сільгоспкультур у всіх категоріях господарств під урожай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га, що на 378 тис.га більше торішнього показника.

Зернові культури в усіх категоріях господарств мають зайняти 15,5 млн га, або 55% у структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

Посів ярих зернових культур очікується на площі 7,6 млн га, соняшнику – 5,4 млн га, сої – 1,4 млн га, цукрових буряків – близько 223 тис. га.

Прогноз на 2021 рік

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна