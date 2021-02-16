В даний момент Держпродспоживслужба працює над розширенням українського експорту в більш ніж 30 країнах.

Японія і Аргентина незабаром відкриють свої ринки для молока з України.

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Про це заявив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька, повідомила прес-служба відомства.

"У найближчій перспективі очікується відкриття ринків Японії та Аргентини для українського молока", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі Держпродспоживслужба співпрацює з міжнародними партнерами для розширення збуту в більш ніж 30 країнах по різних товарних позиціях, серед яких продукція птахівництва, жива рогата худоба, яловичина і свинина, молоко і молочні продукти, мед, яблука, лохина і черешня, горох і квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба і рибопродукти, репродуктивний матеріал.

Що цьому передувало

У лютому 2021 року Ліван відкрив свій ринок для молока і молочних продуктів українських виробників.

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Автор: Ганна Нагорна