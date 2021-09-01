Неможливість реєстрації кормових добавок створювала в Україні дефіцит якісних кормів.

Уряд розблокував процедуру державної реєстрації кормових добавок, що дозволяє розпочати виробництво нових кормів для тварин українським компаніям.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, відповідний наказ набув чинності 30 серпня.

Читайте такожЗеленський підписав закон Про ринок кормів в Україні

"Відтепер понад 7000 суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом та обігом кормів, отримали можливість реєструвати безпечні та високоякісні кормові добавки для тварин. Порядок формування реєстраційного досьє розроблений відповідно до європейського законодавства. Його прийняття стало важливим кроком у приведенні українського ринку кормів до вимог ЄС", - прокоментували в Мінекономіки.

Для держреєстрації кормових добавок компанії необхідно подати відповідну заяву та реєстраційне досьє на кормову добавку.

При цьому, раніше були відсутні нормативні вимоги до реєстраційного досьє, що блокувало процедуру реєстрації та створювало в Україні штучний дефіцит якісних кормових добавок, необхідних для здоров'я домашніх і сільськогосподарських тварин.

Ринок кормів: що необхідно знати

У січні 2020 року набув чинності закон "Про безпеку та гігієну кормів", який ввів нову систему реєстрації кормових добавок. Згідно з ним, готові корми можуть вироблятися або ввозитися в Україну тільки з використанням добавок, зареєстрованих у державному реєстрі кормових добавок. Водночас такий реєстр не був створений.

До цього в Україні діяла система реєстрації готових кормів (реєструвалася кожна рецептура готового продукту, який імпортується або виробляється в Україні).

2 грудня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє розблокувати ринок кормів для тварин в Україні.

24 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про безпеку та гігієну кормів" з метою стабілізації ринку кормів" №1033-ІХ.

Автор: Ганна Нагорна