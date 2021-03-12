Таїланд входить в четвірку найбільших експортерів курятини в світі, і потреба в кормовій продукції зростає.

Таїланд має намір імпортувати корми для тварин з України.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Відзначається, що тайський харчовий ринок щорічно зростає на 2-3%, відповідно, зростає потреба в кормовій продукції для домашніх тварин, перш за все курей і свиней.

"Цей напрямок співпраці дуже перспективний, оскільки Таїланд входить до четвірки найбільших експортерів курятини у світі, причому щорічно обсяги експорту зростають, а з ними й потреба в імпорті кормів і тваринних білків", – наводяться в повідомленні слова глави відомства Владислави Магалецької.

"Для допуску товарів на свої ринки Міністерство сільського господарства Таїланду має оцінити українську систему державного контролю виробництва тваринних білків. А також проінспектувати безпосередньо самі підприємства на предмет дотримання тайського законодавства і вимог", – йдеться в повідомленні.

Зараз Держпродспоживслужба і посольство України в Таїланді працюють над організацією візиту тайської делегації для завершення всіх формальних процедур. Через пандемію Covid - 19 тайська сторона ще погоджує точні дати такого візиту.

Ринок кормів в Україні

У січні 2020 року набув чинності закон "Про безпеку та гігієну кормів", який ввів нову систему реєстрації кормових добавок. Згідно з ним, готові корми можуть вироблятися або ввозитися в Україну тільки з використанням добавок, зареєстрованих у державному реєстрі кормових добавок. Водночас такий реєстр не був створений.

До цього в Україні діяла система реєстрації готових кормів (реєструвалася кожна рецептура готового продукту, який імпортується або виробляється в Україні).

2 грудня Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє розблокувати ринок кормів для тварин в Україні.

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон для стабілізації ринку кормів в Україні. Це дозволило розв'язати проблему зі скороченням пропозиції на ринку кормів, яке виникло через неповноцінну роботу системи державної реєстрації кормових добавок.

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Автор: Ганна Нагорна