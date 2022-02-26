За словами міністра агрополітики, більшість підприємств із виробництва харчових продуктів працюють в штатному режимі.

Міністерство аграрної політики провело координаційні наради з виробниками борошна, хліба, торговельними мережами, всіх між собою скомунікували та проговорили всі деталі щодо безперебійних поставок продовольства в міста, села й селища України.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на своєму Телеграм-каналі.

"Зараз суттєво змінився розподіл попиту на базові продукти за регіонами в зв’язку з масовими переїздами людей. Усі перелаштовуються. Ми концентруємо поставки в регіони найбільшого попиту", - підкреслив Лещенко.

Зазначається, що більшість підприємств із виробництва харчових продуктів працює в штатному режимі. Усі вони підтверджують свою готовність забезпечувати українців продовольством в усіх необхідних обсягах.

Міністр агрополітики запевнив, що жодних ризиків для населення не існує.

"І навіть більше: наш український аграрій саме зараз, у складний час війни, продовжує виконувати свою роботу: сіє та вносить добрива, щоб хліб опинився на столах наших громадян, на столах наших військових, які героїчно й самовіддано захищають сьогодні Україну", - наголосив Лещенко.

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