Трейдери попереджають, що російська агресія і загострення на Донбасі можуть призвести до обмеження поставок продовольства в світі.

Ескалація напруги між світовими лідерами в галузі рослинництва, Росією та Україною, підвищить світові ціни на продовольство, які вже наближаються до багаторічних максимумів. Також це може змусити покупців пшениці, кукурудзи та соняшникової олії шукати альтернативні поставки.

Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків і трейдерів.

На Україну та Росію припадає близько 29% світового експорту пшениці, 19% світових поставок кукурудзи і 80% світового експорту соняшникової олії. Трейдери стурбовані тим, що будь-яке військове втручання може вплинути на поставки врожаю та спровокувати боротьбу імпортерів за альтернативні варіанти поставок із Чорноморського регіону.

Згідно з даними Refinitiv, у 2021 році близько 70% російського експорту пшениці припадало на покупців на Близькому Сході та в Африці.

"Перебої в постачанні з Чорноморського регіону вплинуть на загальну глобальну доступність. Покупці на Близькому Сході та в Африці будуть шукати альтернативні джерела", - сказав економіст з агробізнесу Національного банку Австралії Фін Зібелл.

За словами трейдерів, посилення напруженості вже призвело до того, що деякі покупці перенаправляли судна іншим постачальникам через побоювання, що будь-який спалах військових дій призведе до тривалих затримок завантаження.

"Кораблі уникають заходу в Чорне море через військовий ризик. Перебої в постачанні вже мають місце", – сказав один із сінгапурських трейдерів.

Продовольче агентство ООН повідомило наприкінці минулого року, що світові ціни на продовольство вже коливаються поблизу 10-річних максимумів, чому сприяє високий попит на пшеницю та молочні продукти.

Додаткову підтримку сільськогосподарським ринкам надає зростання цін на сиру нафту, а також зростання використання сільськогосподарських товарів для виробництва альтернативних видів палива.

Зазначається, що ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили більш ніж на 2% у вівторок, 22 лютого, кукурудза досягла семимісячного максимуму, соєві боби також зросли. Усі три основні інгредієнти харчових продуктів і кормів зросли приблизно на 40% з мінімуму 2021 року.

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