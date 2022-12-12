Експорт молочної продукції за 11 місяців поточного року склав 235,8 млн дол.

За одинадцять місяців Україні вдалось поставити на зовнішні ринки молочної продукції на 235,8 млн дол., що на 50% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як повідомила аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Яна Лінецька, у листопаді вітчизняні молокопереробні заводи експортували молочної продукції на загальну вартість 23,92 млн дол, що на 6% менше, ніж у жовтні та все ж на 47,3% перевищує показники листопада минулого року.

"Український молочний ринок наразі напряму залежить від тенденцій світового ринку, що ми й спостерігаємо останні місяці. Щоправда, в період липня-вересня підтримку вітчизняному експорту склала конкурентна ціна української молочної продукції на європейському ринку, який виступає основним "торговельним майданчиком" для вітчизняного набілу", - зазначила експерт.

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Лінецька підкреслила, що суттєвою підтримкою в налагодженні експорту української молочної продукції до ЄС стало тимчасове скасування Радою ЄС мит і зборів з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок, з метою допомоги відновленню українського бізнесу, який постраждав унаслідок російської агресії.

Експорт продукції з України

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу.

24 травня Рада ЄС на рік відмінила ввізне мито на весь український експорт. Це рішення охоплює, зокрема, промислову продукцію, фрукти та овочі, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам.

21 серпня глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити строк скасування ввізного мита на весь український експорт.

6 жовтня Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу щодо поглиблення економічної співпраці та продовження дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі.

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