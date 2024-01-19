Фермери можуть подати заявку через Державний аграрний реєстр до 4 лютого 2024 року.

Сільгоспвиробники із Херсонської, а також з Миколаївської та Харківської областей зможуть отримати модульні зерносховища.

Як повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, фермери можуть подати заявку через Державний аграрний реєстр до 4 лютого 2024 року.

"Для участі у програмі фермерам потрібно мати щонайменше 100 га земель в офіційному обробітку у зазначених областях та використовувати отримані сховища для зберігання власно вирощеної продукції. Перевага при відборі заявок надаватиметься підприємствам, які встановлюватимуть модульні зерносховища на території Миколаївської, Харківської чи Херсонської областей", - зазначили у відомстві.

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Місткість наданих одиниць зберігання залежатиме від площі орних земель в обраних областях, та становитиме 300, 500 чи 1000 тонн.

В міністерстві уточнили, що господарства, які обробляють від 100 до 199 га землі у зазначених областях, зможуть отримати модульне зерносховище місткістю 300 тонн; господарства, які обробляють від 200 до 399 га землі - зерносховище місткістю 500 тонн; та господарства, які обробляють понад 400 га землі, зможуть отримати модульне зерносховище місткістю 1000 тонн.

"Через обмежену кількість модульних одиниць зберігання заповнення та подання заявки не є гарантією підтримки та залежить від критеріїв оцінки та остаточного рішення ФАО", - наголосили в Мінагрополітики.

Український врожай 2023

В першій половині грудня Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз виробництва врожаю зернових та олійних до 81,3 млн тонн.

Зокрема, валове виробництво зернових культур збільшиться до 59,7 млн тонн. Обсяги збору олійних залишаються без змін і складають 21,6 млн тонн.

Як повідомили в Мінагрополітики, в Україні у 2023 році отримали рекордну врожайність з одного гектару за всю історію.

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