Частина представників м'ясопереробної галузі вважають, що ціни закупівлі досягли свого "дна".

У першій декаді листопада 2021 року в Україні закупівельні ціни на свиней забійних кондицій послаблювалися, проте до середини місяця ціна на свинину піде вгору.

Такий прогноз озвучили в Асоціації свинарів України, повідомляє Agroportal.ua.

Читайте такожВ Україні злетіли ціни на м'ясо: на що доведеться розщедритися

На початку місяця середня ціна кілограма свинини живою масою знизилася до 43,8 грн/кг, проте експерти прогнозують подорожчання м'яса в другій половині листопада.

"Осінній "цінопад" знизив котирування на свиней забійних кондицій на 1-2 грн/кг у порівнянні з попереднім тижнем. Більшість товарних партій на цьому тижні реалізували по 41-43, 5 грн/кг. При цьому виробники свинини констатували як тиск з боку м'ясопереробників на ціни закупівлі в ході попередніх торгів, так і не поодинокі запити на додаткові партії на цьому тижні", — зазначають експерти.

Частина представників м'ясопереробної галузі вважають, що ціни закупівлі досягли свого "дна", а початок заготівлі м'ясної сировини для виробництва ковбас і м'ясних делікатесів на зимові свята стане причиною реабілітації цін.

"Враховуючи обмеженість пропозиції "живця" забійних кондицій, пожвавлення закупівельної активності та те, що значна частка м'ясопереробників не змогла задовольнити зрослу потребу в сировині на цьому тижні, більшість виробників свинини очікують, що ціна реалізації наступного тижня підвищиться до 44-45 грн/кг", — підсумували експерти.

Ціни на м'ясо:

Ціни на куряче філе, яловичину та свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% та 7,4% відповідно.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин спрогнозувала, що в Україні в листопаді ціни на ряд продуктів зростуть, але окремі категорії товарів - подешевшають.

Автор: Олена Коваленко