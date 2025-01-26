Ціни на огірки в Україні здивували: скільки коштує кілограм зараз

Попри падіння цін, огірки в Україні продаються в середньому на 27% дорожче, ніж рік тому.

В Україні спостерігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки, хоча пропозиція обмежена. Виробники змушені йти на поступки через низький попит і погіршення якості.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що з початку поточного тижня огірок подешевшав у середньому на 11%. Овоч віддають за оптовими цінами в межах 90-125 грн/кг ($2,14-2,98/кг). Хоча ще тиждень тому максимальні ціни були до 140 грн/кг ($3,34/кг).

Зазначається, що роздрібні мережі та оптові компанії значно зменшили обсяги закупівель овочів через зниження попиту з боку покупців.

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Попри істотне падіння цін, сьогодні тепличні огірки в Україні продаються в середньому на 27% дорожче, ніж рік тому. При цьому зазначено, що пропозиція овоча в місцевих комбінатах низька, а поставки імпортної продукції нестабільні. Крім того, більша частина українських теплиць планують вийти з новими оборотами огірків ближче до кінця лютого.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 113,80 грн/кг.

При цьому в АТБ огірки можна купити за 113,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 124 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися різнопланово. Виробники масово знижували ціни на цибулю через погіршення якості продукції у сховищах. Водночас ціни на солодкий перець продовжили зростати, а також дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися томати.

При цьому ціни на моркву зростали через високий попит на якісний овоч в умовах обмеженої пропозиції. Також підскочили ціни на картоплю через загальне скорочення пропозиції місцевої картоплі.

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