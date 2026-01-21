В Україні зупиняються олійні заводи: як це впливає на ціну цього продукту

Російські окупанти руйнують галузь своїми регулярними обстрілами - і наживаються на цьому.

Майже третина олійних заводів в Україні була змушена зупинити роботу через постійні ракетно-дронові удари ворога. Такі дані наводить електронна зернова біржа GrainTrade.

В результаті ціна попиту на соняшникову олію, тобто та, яку готовий заплатити за продукцію покупець, зросла за тиждень на 30 $/т до 1270-1280 $/т. Мова йде про олію з доставкою до чорноморських портів, що йде на експорт.

Проте пропозиція залишається обмеженою через простої заводів. На це додатково накладаються і труднощі в роботі морських портів, які також обстрілюють росіяни. Як наслідок, пропозиція української соняшникової олії на світових ринках істотно просідає.

Водночас через брак української продукції зростає вартість і російського продукту. Олія з країни-агресорки здорожчала ще сильніше за українську - на 40-50 $/т, до 1280-1290 $/т. І вже з урахуванням доставки, в Індії за неї готові платити в межах 1390-1400 $/т.

Ціни на олію в Україні підтягнули своїм зростанням і вартість соняшнику, який почав активно дорожчати. Аналітики роблять обережні прогнози, що спад морозів сприятиме відновленню роботи заводів - а також поставок олії за кордон за високими цінами.

Стан олійної промисловості України - головні новини

Тиждень тому експорт соняшникової олії з України морськими портами перебував на межі повної зупинки. Причиною стали удари ворога по логістичній інфраструктурі Великої Одеси. За відсутності експорту Україна втрачає надходження валютної виручки з-за кордону.

Аналітики зазначають, що за потужностями виробництва соняшникової олії Росія вже випереджає Україну. Тож аби посунути її з місця найбільшого світового експортера олії, росіяни використовують єдиний доступний їхньому розумінню засіб - зброю.

