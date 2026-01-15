Через удар балістикою по порту 'Чорноморськ' стався витік олії, є поранений

Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.

Російська армія сьогодні завдала ракетного удару по інфраструктурі морського порту "Чорноморськ" в Одеській області – біля причалу перебувало цивільне судно, є поранений.

Як передає кореспондент УНІАН, під час повітряної тривоги моніторингові канали попередили, що в бік Одещини ворог запустив балістичну ракету. Незабаром було чути потужний вибух.

Згодом віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що балістичною ракетою атаковано причал порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти

"На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога", - додав посадовець.

За його даними, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару пошкоджено три контейнери й стався витік олії, для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.

"Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку", - підкреслив міністр.

Він запевнив, що наразі усі відповідні служби працюють на місці.

Удари по портах Одещини

1 січня армія РФ завдала дронового удару по двох українських портах – Ізмаїльському та Одеському. Внаслідок обстрілу були пошкоджені причали, портова техніка, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури.

7 січня РФ вдарила дронами та ракетами по портах "Чорноморськ" та "Південний". Внаслідок чого загинули двоє людей.

