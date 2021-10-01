Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні досягла 10,2%.

Ціни на продукти та послуги, які вживають і якими користуються українці, і надалі зростатимуть через підвищення цін на сировину та матеріали, з яких вони виробляються.

Про це йдеться у результатах вересневого опитування підприємств, опублікованих на офіційному сайті Національного банку України.

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"Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше здорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали", - йдеться у повідомленні.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 23 вересня 2021 року. В опитуванні взяли участь 324 підприємства. Серед опитаних підприємств 42,9% – компанії промисловості, 29,3% – сфери послуг, 21,9% – торгівлі, 5,9% – будівництва. При цьому 37,0% респондентів – великі підприємства, 30,2% – середні, 32,7% – малі.

Споживча інфляція в Україні:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - становила 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Ціни на цукор та соняшникову олію в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 29% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 96,1% та електроенергії на 36,6%.

Автор: Богдан Слуцький