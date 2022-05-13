Викрадення відбуваються у Херсонській, Запорізькій, Луганській і Донецькій областях.

Росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тис. тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі одного з українських телеканалів.

"Окупанти в Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення декількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися. Ми стежимо за ситуацією. Усе документуємо. І однозначно будемо на всіх фронтах боротися за повернення вкраденого і повну компенсацію завданих збитків", – зазначив він.

За його словами, зафіксовано факти крадіжок і сільгосптехніки. "Вона в наших фермерів сучасна. По GPS (супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу та визначає місце розташування) можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію РФ та Криму", – підкреслив перший заступник міністра.

Він додав, що окупанти вкрали і декілька сот кілограмів овочів в українських громад, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Крім того, у них було намагання його експортувати. Ми через МЗС України, завдяки міжнародній співпраці заблокували його імпорт до наших держав-партнерів. Тому, швидше за все, вони його якось внутрішньо використовуватимуть для своїх цілей", – повідомив Висоцький.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленнями міжнародних ЗМІ, 11 травня російське судно з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.

Раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від купівлі награбованого відмовилися Єгипет та Ліван.

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