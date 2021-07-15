За словами експерта, молочна галузь в Україні продовжує падати.

Восени в Україні спостерігатиметься зростання цін на окремі категорії продуктів харчування. Найбільше злетять ціни на товари з першої групи.

Такий прогноз озвучив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, повідомляє РБК-Україна.

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"Восени на нас чекає чергове зростання цін, яке є загальносвітовою тенденцією, обумовленою, як дефіцитом ряду продуктів харчування, так і емісією долара та інших світових валют, що призводить до зростання інфляції", - зазначив експерт.

Що подорожчає:

соняшникова олія;

зернові;

яйця;

молоко;

яловичина.

"Зростання цін на зернові культури, які використовують для виробництва кормів для відгодівлі худоби та птиці, призводить до зростання цін на м'ясо, яйця, молоко", - зазначив експерт.

За словами експерта, молочна галузь в Україні продовжує падати, відбувається масова фальсифікація молочної продукції за рахунок використання пальмової олії та інших компонентів.

"Дефіцит молока і залежність від імпорту призводять до зростання цін на молочну продукцію. На подорожчання продовольства також впливає зростання цін на паливо, газ, електроенергію", - додає Хмелевський.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

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Автор: Олена Коваленко