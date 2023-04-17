Подібні заборони можуть стати проблемою для єдності Євросоюзу.

Посли Європейського Союзу повинні узгодити продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2024 року. Окремі країни не можуть заблокувати постанову ЄС.

"Рішення повинно прийматися без проблем, але заборона на ввезення української сільгосппродукції, введений Польщею та Угорщиною, ускладнює справу", - розповів у коментарі журналісту RMF FM дипломат ЄС.

Відзначається, що п'ять-шість країн не можуть заблокувати постанову ЄС, що розширює безмитну торгівлю з Україною, тому що для цього необхідна більшість голосів. За словами дипломата, це стане серйозною прогалиною в єдності Євросоюзу.

Відео дня

30 березня на засіданні Комітету з торговельної політики Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Румунія та Нідерланди представили свої аргументи на тлі надлишку сільгосппродукції з України. На даний момент немає передумов, що Польща погодилася продовжити безмитну торгівлю на рік.

До середи, 19 квітня, ще є час для переговорів з Україною, а також між Єврокомісією та Варшавою. Польські дипломати кажуть, що чекають пропозицій ЄС. Один з дипломатів повідомив, що ЄС повинен представити пропозицію, щоб "не допустити погіршення ситуації і не зробити її ще більш незручною".

Заборона на імпорт зерна з України - що відомо

У деяких країнах Європи фермери вийшли на акції протесу нібито через надлишок зерна з України. Сільськогосподарська продукція з нашої країни почала активно надходити після скасування тарифів і квот ЄС на його Імпорт, щоб спростити транзит в умовах російської морської блокади України.

15 квітня Варшава ввела тимчасову заборону на ввезення зерна та іншого продовольства з України, щоб захистити фермерів. При цьому глава Мінагро України Микола Сольський заявив, що Київ хоче відкрити транзит продовольства і зерна через Польщу.

Крім того, рішення про тимчасовій забороні на ввезення зернових та інших сільгосппродуктів з України прийняла Угорщина, а також Словаччина.

Вас також можуть зацікавити новини: