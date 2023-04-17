Низькі світові ціни та попит означають, що зерно залишається в ЄС, а не продається на інші ринки.

Цього тижня представники країн-членів Європейського Союзу обговорять у Брюсселі рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та іншого продовольства з України.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника ЄС. За його словами, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишається в блоці, а не продається далі.

Зазначається, що надлишок зерна став політичною проблемою для правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" (ПіС) у рік виборів.

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"Ми очікуємо, що Польща і Угорщина дадуть якесь пояснення, а також буде реакція Європейської комісії", - сказав чиновник. Він додав, що ця проблема піднімалася на останньому саміті національних лідерів ЄС, у тому числі Словаччиною та Румунією.

"Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить із пропозицією з цього приводу... Подивимося, що ми зможемо зробити в найближчі тижні й місяці", - сказав чиновник ЄС.

Заборона на ввезення зерна з України в Європу

Як повідомляв УНІАН, через надлишок українського зерна в деяких країнах Європи місцеві фермери вийшли на протести. Зерно і продовольство з України в Європу почало активно надходити після того, як ЄС скасував тарифи й квоти на його імпорт, щоб воно могло йти транзитом через в інші регіони світу в умовах російської морської блокади України.

Однак польські аграрії були незадоволені, що на місцевий ринок потрапило багато дешевого українського зерна. Ситуація призвела до того, що 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що йде у відставку. Протести фермерів відбувалися і в Болгарії: українське зерно дешевше болгарського, через що місцеві аграрії не можуть продати свій урожай.

15 квітня Польща тимчасово заборонила ввезення зерна і десятків інших видів продовольства з України. У Варшаві підкреслили, що це зроблено для захисту їхніх фермерів, але готові вирішити проблему через міждержавну угоду з Україною. Міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Київ хоче знову відкрити транзит продовольства і зерна через Польщу в якості першого кроку на переговорах у Варшаві в понеділок.

Слідом за Польщею рішення про тимчасову заборону на ввезення зернових і олійних культур, а також низки інших сільгосппродуктів із України прийняла Угорщина. У Будапешті пояснили, що через імпорт української продукції місцеві фермери не можуть збувати свій товар, що тягне за собою серйозну шкоду місцевому сільському господарству.

В Європейській комісії засудили односторонні рішення Польщі та Угорщини. Там нагадали, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні.

Попри критику Єврокомісії, 17 квітня аналогічне рішення про заборону на українське зерно прийняла Словаччина. Днем раніше у Болгарії заявили, що також розглядають такий варіант.

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