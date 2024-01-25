Головною причиною цього зростання є недостатність сировини, вважає експерт.

Протягом 2023 року спостерігалося істотне зростання цін на молоко-сировину. Наприкінці року, у грудні, ціна сягнула понад 15 гривень за кілограм, що становить приблизно 30% зростання за чотири місяці. Про це повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Попович, посилаючись на дані Держстату.

За її словами, ціни на молоко та молочні продукти взагалі зросли на 10% протягом 2023 року.

"Головною причиною цього зростання є недостатність сировини. Щорічне скорочення чисельності великої рогатої худоби має значний вплив на це. Наприклад, кількість корів у 2023 році в порівнянні з 2017 роком знизилася майже на 40%", – пояснює вона.

Експерт додала, що підвищення витрат на енергію, пальне та логістику для переробних підприємств також сприяють зростанню цін. В результаті, за її словами, високі внутрішні ціни на молочні продукти можуть призвести до збільшення їхнього імпорту.

"Є можливість, що ціни на молоко-сировину почнуть знижуватися, оскільки переробні підприємства не володіють достатніми оборотними коштами для підтримки високих закупівельних цін", – вважає Попович.

Вона зазначила, що нині середня ціна на 1л молока 3,2% жирності – 35 грн, масло солодковершкове ДСТУ 72,5% коштує 240 грн за кг.

Рекордна вартість молока

В Україні вартість молока б’є рекорди. Як повідомили у Спілці молочних підприємств України, у другому півріччі 2023 року ціни на молоко суттєво зросли - як у гривні, так і у перерахунку на євро.

Грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні, у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки (€41,4/100 кг), - є найвищим, як мінімум, за останні десять років.

Аналітики "Інфагро" вважають, що в Україні може ще більше подорожчати молочка. На їхню думку, ціни на свіжі молочні продукти продовжать зростати і до весни деякі з них подорожчають ще на 5-7%.

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