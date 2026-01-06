Продажі зросли уп'ятеро: названо найпопулярніший автобренд в Україні у 2025 році

Лідером ринку нових легковиків виступає китайський BYD.

У 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тисячі нових легкових авто, що на 17% більше, ніж у 2024 році. Це також найвищий річний результат починаючи з 2022 року.

За інформацією порталу "УкрАвтопром", лідером ринку нових легковиків виступає китайський BYD з показником у 10352 реалізованих авто. Китайцям є чим пишатися, адже цей показник уп'ятеро більший, ніж в 2024 році.

Втім, причина стрімкого зростання популярності полягає не лише у якостях самих автомобілів, а й у скасуванні податкових пільг, яке викликало ажіотаж на українському ринку електричних авто.

ТОП-10 найпопулярніших брендів в Україні:

BYD – 10352 одиниці (+401%);

Toyota – 10181 од. (-5%);

Volkswagen – 7380 од. (+51%);

Renault – 6281 од. (-14%);

Škoda – 6153 од. (+22%);

BMW – 3757 од. (-22%);

Hyundai – 3633 од. (+39%);

Zeekr – 2984 од. (+264%);

Audi – 2864 од. (+42%);

Honda – 2655 од. (+31%).

Зазначимо також, що бестселером ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster, який традиційно користується шаленою популярністю в Україні. Окрім нього до трійки лідерів потрапили Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.

Раніше фахівці підрахували, що у грудні 2025 року в Україні реалізували рекордну з березня 2014 року кількість нових легкових авто. Порівняно з листопадом ринок зріс на 50%.

Також повідомлялося, у грудні за рахунок десятки найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легкових авто. Найпопулярнішими легковиками місяця виявилися Volkswagen ID. UNYX, BYD Leopard 3 та BYD Sea Lion 06.

