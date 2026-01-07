Користуються шаленим попитом: названо всі найпопулярніші моделі нових авто в Україні

За підсумками 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей авто в Україні потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX. Такі дані наводять фахівці "УкрАвтопрому".
Новий рейтинг вчергове продемонстрував колосальну популярність кросоверів на українському ринку. У ТОПі можна бачити як європейські та японські, так і китайські моделі, популярність яких останнім часом стрімко росте.
Також стрімко зростав попит на електричні автомобілі, що зумовлено не лише появою нових більш доступних моделей, а й скасуванням податкових пільг, напередодні чого виник ажіотаж на українському ринку електричних авто.
ТОП-20 нових легковиків за підсумками 2025 року:
- Renault Duster – 5371 одиниця;
- Toyota RAV4 – 3614 од.;
- Volkswagen ID. UNYX – 3162 од.;
- BYD Song Plus – 2995 од.;
- Hyundai Tucson – 2427 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 2174 од.;
- Škoda Kodiaq – 1994 од.;
- Škoda Octavia – 1661 од.;
- Mazda CX-5 – 1653 од.;
- BYD Leopard 3 – 1623 од.;
- Volkswagen Touareg – 1611 од.;
- Zeekr 7X – 1558 од.;
- KIA Sportage – 1481 од.;
- BYD Sea Lion 07 – 1342 од.;
- Honda e:NS1 – 1300 од.;
- Suzuki SX4 – 1182 од.;
- Zeekr 001 – 1158 од.;
- Škoda Karoq – 1053 од.;
- Suzuki Vitara – 984 од.;
- Toyota Yaris Cross – 965 од.
Авторинок України – останні новини
У минулому році український автомобільний парк поповнили 81,3 тисячі нових легковиків, що на 17% більше, ніж у 2024-му. Найбільш популярними брендами виявилися BYD, Toyota та Volkswagen.
Також повідомлялося, що у грудні 2025-го в Україні було реалізовано рекордну з березня 2014 року кількість нових легковиків. У порівнянні з листопадом 2025 року ринок нових автомобілів продемонстрував зростання на 50%.