Користуються шаленим попитом: названо всі найпопулярніші моделі нових авто в Україні

За підсумками 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей авто в Україні потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎. 

Новий рейтинг вчергове продемонстрував колосальну популярність кросоверів на українському ринку. У ТОПі можна бачити як європейські та японські, так і китайські моделі, популярність яких останнім часом стрімко росте.

Також стрімко зростав попит на електричні автомобілі, що зумовлено не лише появою нових більш доступних моделей, а й скасуванням податкових пільг, напередодні чого виник ажіотаж на українському ринку електричних авто.

ТОП-20 нових легковиків за підсумками 2025 року: 

  1. Renault Duster – 5371 одиниця;
  2. Toyota RAV4 – 3614 од.;
  3. Volkswagen ID. UNYX – 3162 од.;
  4. BYD Song Plus – 2995 од.;
  5. Hyundai Tucson – 2427 од.;
  6. Toyota Land Cruiser Prado – 2174 од.;
  7. Škoda Kodiaq – 1994 од.;
  8. Škoda Octavia – 1661 од.;
  9. Mazda CX-5 – 1653 од.;
  10. BYD Leopard 3 – 1623 од.;
  11. Volkswagen Touareg – 1611 од.;
  12. Zeekr 7X – 1558 од.;
  13. KIA Sportage – 1481 од.;
  14. BYD Sea Lion 07 – 1342 од.;
  15. Honda e:NS1 – 1300 од.;
  16. Suzuki SX4 – 1182 од.;
  17. Zeekr 001 – 1158 од.;
  18. Škoda Karoq – 1053 од.;
  19. Suzuki Vitara – 984 од.;
  20. Toyota Yaris Cross – 965 од.

Авторинок України – останні новини 

У минулому році український автомобільний парк поповнили 81,3 тисячі нових легковиків, що на 17% більше, ніж у 2024-му. Найбільш популярними брендами виявилися BYD, Toyota та Volkswagen. 

Також повідомлялося, що у грудні 2025-го в Україні було реалізовано рекордну з березня 2014 року кількість нових легковиків. У порівнянні з листопадом 2025 року ринок нових автомобілів продемонстрував зростання на 50%. 

