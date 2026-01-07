Користуються шаленим попитом: названо всі найпопулярніші моделі нових авто в Україні

На першому місці знаходиться компактний кросовер-позашляховик Renault Duster.

За підсумками 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей авто в Україні потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Новий рейтинг вчергове продемонстрував колосальну популярність кросоверів на українському ринку. У ТОПі можна бачити як європейські та японські, так і китайські моделі, популярність яких останнім часом стрімко росте.

Також стрімко зростав попит на електричні автомобілі, що зумовлено не лише появою нових більш доступних моделей, а й скасуванням податкових пільг, напередодні чого виник ажіотаж на українському ринку електричних авто.

ТОП-20 нових легковиків за підсумками 2025 року:

Renault Duster – 5371 одиниця; Toyota RAV4 – 3614 од.; Volkswagen ID. UNYX – 3162 од.; BYD Song Plus – 2995 од.; Hyundai Tucson – 2427 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 2174 од.; Škoda Kodiaq – 1994 од.; Škoda Octavia – 1661 од.; Mazda CX-5 – 1653 од.; BYD Leopard 3 – 1623 од.; Volkswagen Touareg – 1611 од.; Zeekr 7X – 1558 од.; KIA Sportage – 1481 од.; BYD Sea Lion 07 – 1342 од.; Honda e:NS1 – 1300 од.; Suzuki SX4 – 1182 од.; Zeekr 001 – 1158 од.; Škoda Karoq – 1053 од.; Suzuki Vitara – 984 од.; Toyota Yaris Cross – 965 од.

У минулому році український автомобільний парк поповнили 81,3 тисячі нових легковиків, що на 17% більше, ніж у 2024-му. Найбільш популярними брендами виявилися BYD, Toyota та Volkswagen.

Також повідомлялося, що у грудні 2025-го в Україні було реалізовано рекордну з березня 2014 року кількість нових легковиків. У порівнянні з листопадом 2025 року ринок нових автомобілів продемонстрував зростання на 50%.

