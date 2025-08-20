Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Львівська та Київська області, а також місто Київ.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 7 тисяч автомобілів на електротязі (BEV). Про це повідомляють спеціалісти профільного порталу "‎УкрАвтопром"‎.

Останніми роками українські водії все частіше віддають перевагу електричним авто, тоді як, наприклад, популярність дизельних автомобілів стрімко падає. Втім, зростання популярності електромобілів є досить нерівномірним та залежить від багатьох факторів, які характерні для того чи іншого регіону.

Найбільше реєстрацій електромобілів у липні спостерігали в:

Львівській області – 970 одиниць (88% вживані);

місті Києві – 884 (62% вживані);

Київській області – 673 (68% вживані);

Дніпропетровській області – 584 (68% вживані);

Одеській області – 400 (69% вживані).

Якщо казати про нові авто, то найбільш популярним електрокаром на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став китайський BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровської області частіше віддавали перевагу Honda eNS1.

Якщо аналізувати ввезені з-за кордону вживані авто, то в Києві, а також Київській, Львівській та Дніпропетровській областях найпопулярнішою моделлю виявилася Tesla Model Y. В Одеській області найбільшим попитом користувався Nissan LEAF.

Який електромобіль обрати – поради фахівців

Сьогодні на ринку представлено дуже багато моделей електричних авто, так що зробити правильний вибір буває доволі важко (не всі моделі однаково надійні та економічні).

Допомогти водіям вирішили спеціалісти What Car?, які визначили десятку найнадійніших електрокарів з пробігом. Фахівці радять звернути увагу, в першу чергу, на MINI Electric, Nissan Leaf та BMW i4. Також до десятки потрапила супер-популярна Tesla Model 3.

Нагадаємо також, що нещодавно було названо десять електромобілів, які мають найбільший запас ходу. На перше місце фахівці поставили Mercedes-Benz CLA.

