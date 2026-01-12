До кінця зими домовленостей не буде: Кулеба відповів, чи завершиться війна в цьому році

Він зазначає, що переговори триватимуть, а в цей же час Путін буде рватися вперед на землі і в повітрі.

Наступний спалах переговорного процесу щодо припинення війни між Україною і Росією буде наприкінці лютого, але шансів на завершення війни до кінця року немає. Про це сказав в інтерв’ю виданню "Українська правда" колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що між Україною, Європою та США досягнуто дуже великого прогресу.

"Тобто це те, про що балакали багато років. Нарешті воно покладено на папір і структуровано. Якщо за якихось обставин зараз нічого не складеться, то наступна спроба буде не зі 100 метрів від цілі починатися, а з одного метра, хоча це найважчий метр", - наголосив Кулеба.

При цьому він вважає, що до кінця зими ніякої домовленості з росіянами про припинення вогню не буде.

"А нащо вони все розвалювали в енергетиці, в економіці під зиму, щоб раптом зупинитися? Ясно, що це не їхня стратегія", – додав він.

Скільки ще триватиме війна

"Путін воюватиме різні війни до свого останнього подиху, бо йому так зручно керувати країною. Він знайшов свою місію, свою нішу в історії", - сказав Кулеба.

Він вважає, що наступний спалах переговорного процесу буде наприкінці лютого, а потім "вікно буде десь влітку, потім знову наприкінці зими".

Кулеба зазначає, що в Росії є фактори, які підтискають до переговорного процесу, але це ще не той рівень тиску, який змушує Путіна серйозно переглядати переговорну позицію.

"Там стає гірше по економіці, і це головний чинник. Але у них ще є резерв – Китай. Тому я думаю, що сьогодні інтересу припиняти вогонь, не виконавши задачу по Донецькій області, у Путіна немає", - додав він.

За його словами, переговори будуть тривати, а в цей же час "Путін буде пертися вперед на землі і в повітрі".

Шанс на закінчення війни

Кулеба переконаний, що шансу закінчити війну у 2026 році немає, але досягнути домовленості про припинення вогню можна, хоч він буде не тривалий через російські провокації.

"Ми ж бачили історію з начебто українськими дронами, "які атакують резиденцію Путіна на Валдаї". Оце ж так і буде працювати режим припинення вогню", - сказав ексміністр закордонних справ України.

Він наголосив, що війни зупиняються тоді, коли у всіх з'являється мотивація, яка може бути позитивна або негативна:

"Позитивна мотивація: я досяг того, що хотів, мені цього наразі достатньо, зупиняємося. Негативна – це тиск партнерів, внутрішні труднощі, мені треба зробити паузу, почистити пір'ячко або скинути тиск партнера, який змушує мене це робити. Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС – це якраз сукупність цих двох мотивацій".

При цьому Кулеба зазначив, що у нас зараз немає комбінації цих мотивацій, бо Росія впевнена, що здатна досягати своїх цілей військовим шляхом, а Україна впевнена, що здатна триматися.

"Трамп, як би це парадоксально не звучало, бігає між Путіним і Зеленським, намагаючись створити їм негативну і позитивну мотивації, а воно не працює все одно", - додав він. За його словами, в кожного є компенсаторні ресурси: для Росії – це Китай, а для України – Європа.

"І тому, допоки Європа й Україна триматимуться разом, Трамп не може їх поламати", - зазначив Кулеба.

Коли завершиться війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, Гвендолін Сассе, директорка Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень у колонці для The Guardian написала, що кінець повномасштабної війни Росії проти України досі не проглядається, навіть попри зростання міжнародної підтримки і пожвавлення дипломатичних контактів.

При цьому президент Зеленський раніше натякав, що війна в Україні може завершитися вже в першій половині 2026 року.

