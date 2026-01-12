'Ситуація надскладна': нардеп приніс невтішні новини про столичні ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6

За словами нардепа, жодна захисна споруда не могла врятувати ці об’єкти від балістичних ракет.

Пошкоджене внаслідок обстрілу РФ в ніч проти 9 січня обладнання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у місті Києві досі не вдалося полагодити, зазначив в ефірі телеканалу "Київ 24" член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк.

"Там надскладна ситуація. Працюють комунальники, енергетики, працівники ДСНС - 24/7. Ситуація доволі складна, але люди працюють і, я сподіваюсь, що поступово вдасться відновити теплопостачання усім містянам", - зауважив депутат, не назвавши приблизних часових рамок завершення ремонтних робіт.

Говорячи про наслідки атаки РФ по енергетичних об’єктах Києва, Сергій Нагорняк констатував, що жодна захисна споруда не може захистити від балістичних ракет, якими ворог атакував столичні ТЕЦ.

"Треба відверто говорити, що захисна споруда може вберегти той чи інший елемент електростанції - або на ГЕС, або підстанції "Укренерго" - лише від шахедів або крилатих ракет, але саму електростанцію нічим захистити неможливо", - наголосив Сергій Нагорняк.

Атака РФ на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 9 січня Росія завдала чергового удару по енергетиці Києва. Через наслідки атаки на всій території столиці тимчасово запроваджувалися екстрені відключення.

Як зазначав у коментарі УНІАН енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, в результаті атаки значних пошкоджень зазнали найбільші теплоелектроцентралі Києва – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

10 січня через складну ситуацію в енергетиці у Києві тимчасово зупинили електротранспорт на лівому та правому березі столиці. Також було тимчасово знеструмлено усі столичні котельні. Теплопостачання згодом було частково відновлене, як і курсування електротранспорту на Правому березі Києва.

На Лівобережжі Києва, а також в частині Печерського та Голосіївського районів, станом на 12 січня, продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

