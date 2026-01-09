Цю модель готові відірвати з руками: названо наймасовіший електромобіль в Україні

Станом на кінець 2025 року парк електричних авто в Україні нараховував 246 тисяч одиниць. Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.
Абсолютна більшість електромобілів (241,2 тисячі) - легковики, а решта – вантажні авто на електротязі та електробуси. Промислові електрокари, тролейбуси та рейкові машини не враховувалися.
Серед брендів лідерує Tesla, яку цінують, зокрема, за інноваційні технології та великий запас ходу.
ТОП-3 наймасовіших брендів:
- Tesla (майже 21%).
- Nissan (16%).
- Volkswagen (12%).
Серед окремих моделей на першому місці опинився Nissan Leaf, який полюбляють за плавність ходу, прекрасну функціональність, надійність і доступну ціну.
ТОП-3 наймасовіших моделей:
- Nissan Leaf (14,4%).
- Tesla Model 3 (8,1%).
- Tesla Model Y (7,2%).
До трійки країн-виробників електромобілів, які можна бачити в українському парку, увійшли США (31%), Китай (21,5%) та Німеччина (16%). Середній вік машин у парку електрокарів становить 6,3 року.
Український ринок електромобілів – головні новини
2025 рік став рекордним для сегмента електричних авто. Сумарно вітчизняний автопарк поповнили 22,8 тисячі нових легкових електрокарів (+122,9% порівняно із 2024 роком) та 84,4 тисячі вживаних імпортних електричних авто (+104,7%).
Особливу активність на ринку спостерігали у грудні, коли прибуло (або принаймні було офіційно зареєстровано) 5846 нових електричних авто та 25 047 вживаних. Психологічну позначку у 3 тисячі одиниць місячні продажі нових електрокарів подолали ще у листопаді.
Ажіотаж на ринку зумовлений скасуванням податкових пільг, який, як раніше повідомили експерти, може призвести до удорожчання "електрики " на 20%. Деякі фахівці негативно сприйняли скасування пільг, тоді як інші вважають, що вони є недоречними через війну та гостру потребу України у грошах.