Продажі різко зросли: названо найпопулярніші нові електромобілі в Україні

Минулий місяць став знаковим для українського авторинку. Вперше за весь час спостережень місячні продажі нових електрокарів подолали психологічну позначку у 3 тисячі одиниць.
Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.
У порівнянні з жовтнем ринок зріс майже на третину, а якщо порівнювати з минулорічним показником, то зростання становить вражаючі 252%. Причина такої динаміки - повернення ПДВ, що призведе до стрімкого подорожчання електромобілів.
Сьогодні ринок нових електрокарів де-факто став філією автопрому Китаю, адже 96% усіх зареєстрованих авто мають китайське походження - це стосується навіть "європейців", адже вони зійшли з китайського конвеєра.
Серед брендів лідером українського ринку з величезним відривом виступає BYD, показник якого становить переконливі 1532 одиниці. Друге та третє місця посіли Volkswagen та Zeekr, відповідно.
Серед моделей на першій позиції опинився компактний електромобіль-позашляховик BYD Leopard 3 (349 одиниць). Одразу за ним йде Volkswagen ID. Unyx (296) та BYD Song Plus (284).
Український авторинок – останні новини
У листопаді український автопарк поповнили близько 8,3 тисячі нових легковиків. У приватних покупців найбільш затребуваною моделлю став BYD Leopard 3, тоді як юридичні особи віддавали перевагу перевіреній класиці – автомобілю Renault Duster.
Нагадаємо також, що у минулому місяці на першу реєстрацію в нашій країні подали понад 23,5 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону.