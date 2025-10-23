Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися електромобілі.

У вересні українці придбали 8,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Такі дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися електромобілі, на які припало 55% продажів. Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (31%) та гібриди (9%). На дизельні авто припало лише 4% ринку в цьому сегменті.

Якщо казати про окремі моделі, то найбільш популярним виявився компактний електричний кросовер Tesla Model Y, тоді як на другій позиції розташувалася Tesla Model 3. Замикає трійку лідерів Kia Niro.

ТОП-10 вживаних авто віком до п’яти:

Tesla Model Y – 929 одиниць;

Tesla Model 3 – 520;

Kia Niro – 353;

Nissan Rogue – 232;

Hyundai Kona – 231;

Volkswagen Tiguan – 191;

Mazda CX-5 – 189;

Audi e-tron Sportback – 177;

Ford Escape – 153;

Audi Q5 – 149.

Загалом у минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили 23,3 тисячі легкових машин з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до п’яти років становили 35% цієї кількості.

Вживані авто – поради фахівців

Раніше механіки назвали вживані машини, які рідко виходять за ладу. Тим, хто шукає надійний автомобіль, фахівці радять звернути увагу на старі моделі Toyota, автомобілі Mazda, Dodge Avenger, Honda Civic Si та Volvo 1980-х років. Останні, попри солідний вік, можуть прослужити довгі роки без серйозних поломок.

Водночас автомобільний експерт Крістофер Шарп радить зробити вибір на користь Mini Clubman, який може похвалитися не лише надійністю, а й зручністю використання.

