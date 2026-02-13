В Україну майже перестали надходити свіжопригнані електрокари: що відбувається на ринку

Січень 2026 року виявився драматичним для українського ринку електромобілів. Після грудневого "штурму" митниць через повернення ПДВ на імпорт електрокарів, перші показники нового року демонструють вражаючий спад обсягів ввезення.
В Інституті досліджень авторинку повідомили, що минулого місяця лише 1374 уживаних електромобілі отримали першу реєстрацію в порівнянні з 25 тисячами у грудні. Таким чином, динаміка показує приголомшливі -94,5%. Відносно січня 2025 року падіння становило -53,7%.
"Це не просто спад, це зупинка конвеєра. Грудневі десятки тисяч машин перетворилися на ледь помітний потічок", – кажуть фахівці.
На думку експертів, у грудні в Україну було завезено стільки автомобілів, що на внутрішніх майданчиках пропозиція значно перевищує попит. Зараз ринок зробив паузу, щоб "перетравити" накопичені запаси.
Якщо динаміка імпорту зазнала радикальних змін, то модельні вподобання українців майже не змінилися.
Лідером ринку свіжопригнаних електромобілів у січні залишалася Tesla, показники якої становили 337 авто. Далі йдуть Nissan (208 одиниць) та KIA (120). Одразу за ними розташувалися Hyundai та Volkswagen, а замикають десятку Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz та BYD.
Серед окремих моделей найбільш затребуваним виявився Nissan Leaf, який цінують за надійність та дешевизну. Показники цієї моделі становили переконливі 177 одиниць. Далі йдуть Tesla Model 3 (159 одиниць) та Model Y (123). Також до п’ятірки лідерів потрапили KIA Niro та Renault ZOE.
За словами Станіслава Бучацького з Інституту досліджень авторинку, реальні обсяги імпорту почнуть відновлюватися тільки після того, як внутрішні склади спорожніють, а споживачі звикнуть до нових умов розмитнення.
Ринок електромобілів – останні новини
Нещодавно стало відомо, що найпопулярнішим на українському ринку нових електрокарів став китайський кросовер BYD Leopard 3. Експерти вважають, що він приваблює покупців, які шукають "індивідуальність і сучасні технології". Одразу за ним у рейтингу популярності йдуть Volkswagen ID. Unyx та BYD Sea Lion 06.
Нагадаємо, раніше фахівці Інституту досліджень авторинку дослідили, як змінилися ціни на електромобілі в Україні для десяти найпопулярніших моделей.