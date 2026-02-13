В Україну майже перестали надходити свіжопригнані електрокари: що відбувається на ринку

Найбільш затребуваним у цьому сегменті виявився Nissan Leaf.

Січень 2026 року виявився драматичним для українського ринку електромобілів. Після грудневого "‎штурму"‎ митниць через повернення ПДВ на імпорт електрокарів, перші показники нового року демонструють вражаючий спад обсягів ввезення.

В Інституті досліджень авторинку повідомили, що минулого місяця лише 1374 уживаних електромобілі отримали першу реєстрацію в порівнянні з 25 тисячами у грудні. Таким чином, динаміка показує приголомшливі -94,5%. Відносно січня 2025 року падіння становило -53,7%.

"‎Це не просто спад, це зупинка конвеєра. Грудневі десятки тисяч машин перетворилися на ледь помітний потічок"‎, – кажуть фахівці.

На думку експертів, у грудні в Україну було завезено стільки автомобілів, що на внутрішніх майданчиках пропозиція значно перевищує попит. Зараз ринок зробив паузу, щоб "‎перетравити"‎ накопичені запаси.

Якщо динаміка імпорту зазнала радикальних змін, то модельні вподобання українців майже не змінилися.

Лідером ринку свіжопригнаних електромобілів у січні залишалася Tesla, показники якої становили 337 авто. Далі йдуть Nissan (208 одиниць) та KIA (120). Одразу за ними розташувалися Hyundai та Volkswagen, а замикають десятку Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz та BYD.

Серед окремих моделей найбільш затребуваним виявився Nissan Leaf, який цінують за надійність та дешевизну. Показники цієї моделі становили переконливі 177 одиниць. Далі йдуть Tesla Model 3 (159 одиниць) та Model Y (123). Також до п’ятірки лідерів потрапили KIA Niro та Renault ZOE.

За словами Станіслава Бучацького з Інституту досліджень авторинку, реальні обсяги імпорту почнуть відновлюватися тільки після того, як внутрішні склади спорожніють, а споживачі звикнуть до нових умов розмитнення.

Нещодавно стало відомо, що найпопулярнішим на українському ринку нових електрокарів став китайський кросовер BYD Leopard 3. Експерти вважають, що він приваблює покупців, які шукають "‎індивідуальність і сучасні технології"‎. Одразу за ним у рейтингу популярності йдуть Volkswagen ID. Unyx та BYD Sea Lion 06.

Нагадаємо, раніше фахівці Інституту досліджень авторинку дослідили, як змінилися ціни на електромобілі в Україні для десяти найпопулярніших моделей.

