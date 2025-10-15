У Китаї продажі електричних автомобілів зросли до 1,3 млн одиниць на місяць.

Глобальні продажі повністю електричних та гібридних автомобілів із заряджанням від мережі зросли у вересні на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до рекордних 2,1 млн одиниць. Про це повідомляє Reuters.

За словами фахівців, зростання зумовлене високим попитом у Китаї та напливом покупців у США наприкінці дії податкових пільг. У Північній Америці продажі збільшилися на 66% - до 215 000 одиниць.

Більше половини світових продажів припало на Китай – приблизно 1,3 млн автомобілів. Це не дивно, адже він давно став "‎локомотивом"‎ ринку електричних автомобілів.

У Європі також зафіксували "‎бум"‎ - продажі зросли до 427 541 одиниці. Це спричинено державними стимулюючими програмами в Німеччині та високим попитом у Великій Британії.

Експерти прогнозують, що вихід на ринок Європи більш доступної версії Tesla Model Y ще більше загострить конкуренцію в найближчі місяці.

Водночас очікується, що попит на електромобілі в США різко знизиться в четвертому кварталі, оскільки і споживачі, і бізнес втратять доступ до податкових пільг.

Український ринок електромобілів - важливі новини

Раніше УНІАН повідомив, що у вересні найпопулярнішими в нашій країні вперше стали повністю електричні автомобілі. На них припала третина всіх продажів нових автомобілів. Ще 20,3% ринку охопили гібриди.

Найпопулярнішою моделлю серед електромобілів виявився Volkswagen ID. UNYX. Якщо казати про гібридні авто, то тут лідером стала Toyota RAV4.

Зазначимо також, що загальну частку "електричок" у парку України фахівці оцінюють лише в 1,6%. На їхню думку, сьогодні сегмент електрокарів в нашій країні лише "вчиться повзати".

