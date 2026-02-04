Названо найпопулярніший в Україні бензиновий автомобіль

Бензинові автомобілі знову очолили рейтинг продажів.

Минулого місяця машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили близько 58% українського ринку нових легкових авто. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Це дещо нижче, ніж торік, коли цей показник становив 60%.

Бензинові автомобілі знову очолили рейтинг: у січні на них припало 34% продажів. Торік їхня частка становила 39%. Доля гібридних автомобілів трохи знизилася – з майже 25% до 23,5%.

Відео дня

Продажі дизельних автомобілів охопили 23,5% ринку, що перевищує 21% у січні 2025 року. Частка електрокарів зросла з 15% до близько 19%, а частка нових автомобілів із ГБО залишилася меншою за 1%, як і в минулому році.

Серед нових бензинових авто найбільшим попитом в Україні користується компактний кросовер Hyundai Tucson.

В інших сегментах лідерські позиції також посіли кросовери. Ці автомобілі цінують за практичність і універсальність, адже вони поєднують комфорт звичайного легковика з перевагами позашляховика.

Найпопулярніші моделі в Україні:

серед бензинових авто – Hyundai Tucson;

серед гібридів – Toyota RAV4;

серед дизельних – Renault Duster;

серед електрокарів – BYD Leopard 3;

серед авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Найпопулярніші автомобілі в Україні – інші новини

Раніше стало відомо, що минулого місяця десять найпопулярніших моделей склали 37% продажів нових легкових автомобілів в Україні. Лідером продажів став компактний кросовер Renault Duster, який традиційно користується дуже високим попитом в нашій країні.

Також повідомлялося, що минулого року українці придбали майже 97 тисяч уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, ввезених з-за кордону.

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електрокари – на них припало 60% продажів. До трійки найпопулярніших моделей увійшли Tesla Model Y, Tesla Model 3 та KIA Niro.

Вас також можуть зацікавити новини: