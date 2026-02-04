Названо найпопулярніший в Україні бензиновий автомобіль

Минулого місяця машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили близько 58% українського ринку нових легкових авто. Такі дані наводять фахівці "УкрАвтопрому".
Це дещо нижче, ніж торік, коли цей показник становив 60%.
Бензинові автомобілі знову очолили рейтинг: у січні на них припало 34% продажів. Торік їхня частка становила 39%. Доля гібридних автомобілів трохи знизилася – з майже 25% до 23,5%.
Продажі дизельних автомобілів охопили 23,5% ринку, що перевищує 21% у січні 2025 року. Частка електрокарів зросла з 15% до близько 19%, а частка нових автомобілів із ГБО залишилася меншою за 1%, як і в минулому році.
Серед нових бензинових авто найбільшим попитом в Україні користується компактний кросовер Hyundai Tucson.
В інших сегментах лідерські позиції також посіли кросовери. Ці автомобілі цінують за практичність і універсальність, адже вони поєднують комфорт звичайного легковика з перевагами позашляховика.
Найпопулярніші моделі в Україні:
- серед бензинових авто – Hyundai Tucson;
- серед гібридів – Toyota RAV4;
- серед дизельних – Renault Duster;
- серед електрокарів – BYD Leopard 3;
- серед авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Найпопулярніші автомобілі в Україні – інші новини
Раніше стало відомо, що минулого місяця десять найпопулярніших моделей склали 37% продажів нових легкових автомобілів в Україні. Лідером продажів став компактний кросовер Renault Duster, який традиційно користується дуже високим попитом в нашій країні.
Також повідомлялося, що минулого року українці придбали майже 97 тисяч уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, ввезених з-за кордону.
Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електрокари – на них припало 60% продажів. До трійки найпопулярніших моделей увійшли Tesla Model Y, Tesla Model 3 та KIA Niro.