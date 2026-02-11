Небезпека над головою: киян попередили про підвищений ризик через погоду

Киян попередили, що потепління підвищує ризик падіння бурульок.
На цьому наголосили у Київській міській державній адміністрації і опублікували поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо того, як уберегтися людям.
Так, під час проходження повз будівлі з бурульками не варто стояти під карнизами, на яких утворилися бурульки, а якщо потрібно пройти під таким карнизом, то треба оцінити рівень обмерзання та швидко подолати цю ділянку.
Крім того, необхідно рухатися на відстані не менше 3-4 метрів від стін, особливо там, де є попереджувальні стрічки.
"Почувши підозрілий шум згори, не зупиняйтеся й не піднімайте голову. Швидко притисніться до стіни - козирок даху може захистити від сходу снігу чи льоду", - йдеться у повідомленні, де киян також закликають не паркувати машини впритул до будинків.
Під час прогулянок з маленькими дітьми в санчатах або дитячих візках людей закликають не залишати дітей без нагляду та уникати місць можливого падіння снігу, льоду чи бурульок з дахів.
"Будьте обережними, нагадуйте дітям про небезпеку ігор під час відлиги під карнизами дахів і дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться у повідомленні.
Небезпека від бурульок
Раніше у соцмережах було опубліковане відео з Луцька, на якому на чоловіка та жінку з даху ресторану падає крижана брила. Від удару чоловік впав на землю.
Як повідомляв УНІАН, синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що в Україні вже теплішає, а з 12 лютого стане ще тепліше.
Водночас вона закликала українців особливо обережними бути на дорогах, тротуарах та під будинками, адже крига потроху підтаватиме, звисатимуть загрозливі бурульки, а також можливі зсуви снігу з дахів.