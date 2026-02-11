Рада схвалила відстрочку для тих, хто відслужив за 'Контрактом 18-24'

Йдеться про військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на рік.

Верховна Рада України підтримала закон про надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді віком від 18 до 25 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за законопроєкт "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян" (реєстраційний номер 13574) як за закон проголосувало 243 народних депутати.

В ухваленому законі йдеться про військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

Відео дня

Багато депутатів пропонували цим молодим людям надати відстрочку не на один рік, а до того часу, поки їм виповниться 25 років, але ця пропозиція не була підтримана.

"Контракт 18-24"

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року в Україні запустили контракти для українців 18-24 років. Вони передбачали виплату 1 мільйона гривень, з яких 200 тисяч виплачують одразу, а решту - під час служби. Також контракт передбачає соціальні гарантії, зокрема можливість "нульової іпотеки".

Вас також можуть зацікавити новини: