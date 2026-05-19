Вживані автомобілі зі США: названо 5 моделей, які розмітають українці

Лідерство в цьому сегменті утримує популярний кросовер Ford Escape.

У минулому місяці українці придбали 3,9 тисячі уживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 0,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу частку серед них – 55% – становили автомобілі з бензиновими двигунами. Частка електромобілів становила 24%, тоді як на гібридні автомобілі припало 13% від загальної кількості.

Частка дизельних машин становила 5%, а автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) охопили 3% ринку в цьому сегменті.

Відео дня

Лідерство серед моделей утримує популярний кросовер Ford Escape. Різні покоління цього автомобіля виготовляють із 2000 року. За цей час він став справжнім "народним" авто, яке однаково добре підходить як для робочих поїздок містом, так і для сімейних подорожей.

Також в Україні традиційно популярними залишаються автомобілі Tesla, а найпопулярнішим серед них є кросовер Model Y.

ТОП-5 вживаних автомобілів зі США:

Ford Escape – 423 од.; Tesla Model Y – 279 од.; Tesla Model 3 – 263 од.; Nissan Rogue – 257 од.; BMW X5 – 256 од.

Середній вік уживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у квітні, становив 6,5 року.

Автопарк України – останні новини

У квітні український автопарк поповнили 3007 електромобілів (BEV). У сегменті нових електромобілів особливою популярністю користуються електрокари від китайського BYD. Ціни на моделі цього бренду нижчі, ніж у європейських чи американських аналогів, що робить такі автомобілі відносно доступними для українців. Серед інших переваг BYD фахівці відзначають багате оснащення та широкий модельний ряд.

Крім того, у квітні автопарк України поповнили понад 3,6 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на третину перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Лідером серед нових гібридних автомобілів став кросовер Toyota RAV4.

Вас також можуть зацікавити новини: