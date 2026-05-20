Кросовери в лідерах: названо автомобілі з Китаю, які розмітають українці

Серед нових автомобілів китайського походження на першій позиції опинився недорогий кросовер.

За минулий місяць українці придбали 1252 легкові автомобілі, імпортовані з Китаю. Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Порівняно з квітнем 2025 року, попит на такі автомобілі зменшився на 0,3%. Із загальної кількості придбаних авто 1076 були новими, що на 4% більше, ніж роком раніше. Також українці придбали 176 уживаних машин з Китаю (на 21% менше, ніж торік).

Більшість легкових автомобілів, ввезених із Китаю, становили електромобілі – 46,1%. Для порівняння: у квітні 2025 року їхня частка сягала 82%.

Частка гібридних автомобілів серед легковиків із Китаю становила 30%. На бензинові автомобілі припало 19,6% від загальної кількості ввезених легковиків.

Частка дизельних автомобілів становила 4,1%, а на машини з газобалонним обладнанням припало лише 0,2%.

Серед нових автомобілів китайського походження найпопулярнішим виявився кросовер BYD Sea Lion 06.

ТОП-5 нових легкових автомобілів з Китаю:

BYD Sea Lion 06 – 102 од.; BYD Leopard 3 – 96 од.; BYD Song L – 94 од.; MG ZS – 52 од.; Chery Tiggo 4 – 51 од.

Що стосується вживаних легковиків з КНР, то тут перше місце посіла модель BYD Song L – електричний середньорозмірний кросовер.

ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:

BYD Song L – 22 од.; Buick Envision – 15 од.; Kia EV5 – 9 од.; BYD Sea Lion 05 – 8 од.; BYD Song Plus – 7 од.

Раніше стало відомо, що минулого місяця українці придбали 3,9 тис. уживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Найбільшу частку серед цих авто становили бензинові моделі – 55% від загального обсягу. Серед моделей лідером виступає кросовер Ford Escape.

Повідомлялося також, що у квітні автопарк України поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідером серед нових гібридних моделей став кросовер Toyota RAV4.

