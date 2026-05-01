Цей кросовер - справжній бестселер: названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні

Минулого місяця українці придбали близько 6,2 тисячі нових легкових авто, що на 3% перевищує результат квітня 2025 року. У порівнянні з березнем 2026 року попит на нові авто збільшився на 5%, пише "УкрАвтопром".

Найпопулярнішою моделлю минулого місяця став компактний кросовер Renault Duster, який давно став справжнім бестселером українського ринку нових легковиків.

Модель традиційно цінують за привабливу ціну (від 928 000 гривень), комфорт та універсальність. Серед головних переваг Duster – невибагливість в обслуговуванні та великий кліренс. Його також обирають через високу ліквідність на вторинному ринку.

Водночас, якщо казати про бренди, то тут Renault поступається Toyota, яка давно перетворилася на головний синонім слова "надійність" на автомобільному ринку.

ТОП-10 брендів місяця:

Toyota – 760 од. (+7% до квітня 2025 року); Renault – 653 од. (+19%); Škoda – 450 од. (-18%); BYD – 448 од. (+53%); BMW – 442 од. (+45%); Volkswagen – 412 од. (-23%); Hyundai – 337 од. (+17%); Mazda – 244 од. (+230%); Nissan – 216 од. (-3%); Suzuki – 188 од. (-30%).

Загалом із початку року в Україні було реалізовано понад 21,5 тисячі нових легкових авто, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Упродовж першого кварталу 2026 року автопарк України поповнився 50,1 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Найбільшу частку серед них становили кросовери – 53%. Найпопулярнішим кросовером з пробігом в Україні є Volkswagen Tiguan. Одразу за ним йдуть Audi Q5 та Nissan Rogue.

Повідомлялося також, що у першому кварталі 2026 року в Україні було реалізовано 9 467 уживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Більшість із них становили авто з бензиновими двигунами. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті став Ford Escape.

Вас також можуть зацікавити новини: