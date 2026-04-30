Вживані кросовери, які розмітають українці: яка модель найпопулярніша зараз

Середній вік уживаних SUV, які цього року отримали українські номери, становить вісім років.

Упродовж першого кварталу 2026 року автопарк України поповнився на 50,1 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Переважну частку серед них становили кросовери – 53%, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшим попитом користуються бензинові кросовери, частка яких становить 61%. Одразу за ними йдуть дизельні (21%) та гібридні моделі (8%). На електрокари та автомобілі з ГБО припадає 7% і 3% відповідно.

Відео дня

Найпопулярнішим в Україні кросовером з пробігом виступає Volkswagen Tiguan. Українці цінують автомобіль за надійність, комфорт та функціональність. Іншими його перевагами є продумана ергономіка, широкий вибір двигунів та висока ліквідність на вторинному ринку.

ТОП-10 найпопулярніших моделей SUV:

Volkswagen Tiguan – 2010 од.; Audi Q5 – 1886 од.; Nissan Rogue – 1716 од.; Ford Escape – 1090 од.; Nissan Qashqai – 1027 од.; Mazda CX-5 – 949 од.; BMW X3 – 829 од.; Audi Q7 – 752 од.; BMW X5 – 744 од.; Hyundai Tucson – 653 од.

Авторинок України – останні новини

У першому кварталі 2026 року в Україні реалізували 9467 уживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із них 59% припадали на авто з бензиновими двигунами. Найпопулярнішим у цьому сегменті виявився Ford Escape.

Повідомлялося також, що у першому кварталі українці придбали 2608 легковиків, ввезених із Китаю. Частка електромобілів серед них становила 58% (минулого року цей показник сягав 83%). Серед нових машин китайського виробництва найбільш популярними виявилися BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 та Volkswagen ID. UNYX.

