Розмітають бензинові моделі: названо найпопулярніші нові автомобілі в Україні

Найбільший попит серед бензинових автомобілів має корейський кросовер.

За підсумками першого півріччя автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Для порівняння, за підсумками першого півріччя 2025 року частка машин із традиційними двигунами на українському ринку становила 56,5%.

Лідерство на ринку зберегли бензинові авто – у першому півріччі року на них припало 39,2% продажів нових легковиків. За аналогічний період минулого року їхня частка становила 37,1%.

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Частка гібридних автомобілів на українському ринку збільшилася з 26,5% у першому півріччі 2025-го до 29,8% за аналогічний період цього року.

Дизельні автомобілі також зміцнили свої позиції – показник зріс із 19,4% у першому півріччі 2025 року до 22,5% за аналогічний період 2026-го.

Водночас частка електромобілів на ринку нових легковиків суттєво скоротилася – з 16,9% у першому півріччі 2025 року до 8,3% за аналогічний період цього року.

Як і роком раніше, на автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) припало менш як 1% продажів нових легковиків.

Лідерами своїх сегментів за підсумками першого півріччя стали:

серед бензинових автомобілів – Hyundai Tucson;

серед гібридів – Toyota RAV4;

серед дизельних автомобілів – Renault Duster;

серед електромобілів – BYD Leopard 3;

серед автомобілів з ГБО – Hyundai Tucson.

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Раніше стало відомо, що за підсумками першого півріччя в Україні реалізували близько 33 тисяч нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю на ринку став кросовер Renault Duster.

Також УНІАН повідомляв, що у червні українці зареєстрували 21 378 уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Показник практично не змінився порівняно з травнем – імпорт скоротився лише на 0,3%. Водночас у річному вимірі кількість зареєстрованих уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, збільшилася на 3,9%.

Основними тенденціями червня стали беззаперечне домінування бензинових автомобілів та стабільно високий попит на середньорозмірні кросовери європейського й американського виробництва.

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