Раніше продажі китайських авто у РФ падали: за перші десять місяців 2025 року вони скоротилися на 27%, - до 570 тис. штук.

У автосалонах Росії почали закінчуватися популярні китайські автомобілі. Про це повідомляє The Moscow Times. Сьогодні гострий дефіцит спостерігається у випадку з такими брендами, як Haval, Changan, Geely, Belgee і Jetour.

"‎Складські запаси, в тому числі і торішні, тануть на очах"‎, – каже засновник російського автомобільного маркетплейсу FRESH Денис Мігаль. За словами іншого представника російського бізнесу, найбільш затребувані китайські моделі залишилися лише в одиничних екземплярах.

Повідомляється, що у жовтні в РФ продали 165 700 нових легкових авто, що є рекордним показником за останні 12 місяців. Порівняно з вереснем авторинок зріс на 35%. Він зовсім трохи не дотягнув до рівня жовтня 2024 року, коли було продано 171 200 авто.

Причиною ажіотажу стало те, що росіяни поспішають придбати машину до вступу в силу нових правил утилізаційного збору. Передбачалося, що вони запрацюють з 1 листопада, але пізніше нові правила відстрочили до 1 грудня.

Російські фахівці кажуть, що щорічна індексація утилізаційного збору робить імпорт машин все менш привабливим, а збірку всередині країни – більш вигідною. Таким чином, у майбутньому локалізація виробництва залишиться єдиним шляхом для китайських брендів, які бажають працювати в РФ.

Оскільки з 1 січня наступного року КНР почне вимагати дозвіл виробника для експорту авто, ситуація може призвести до ще більшого дефіциту китайських автомобілів на російському ринку.

Варто сказати, що за останні роки китайські автомобільні бренди буквально заполонили понад половину ринку РФ. Це стосується не лише легковиків, а й вантажних авто.

У серпні в Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російські виробники вантажівок зазнали нищівної поразки на внутрішньому ринку, тоді як китайські бренди зайняли понад половину продажів в РФ. А ще раніше, у липні, стало відомо, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" скоротить робочий тиждень до чотирьох днів. Це було зумовлено високими відсотковими ставками і конкуренцією з боку Китаю.

