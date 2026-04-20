Розвага для тих, хто любить ризик: пасажири скаржаться на роботаксі Tesla, - BI

Роботаксі намагалося висадити пасажира приблизно за 4 км від кінцевої точки маршруту.

Перші користувачі безпілотного сервісу роботаксі Tesla у Далласі (штат Техас, США) повідомил про збої в роботі, помилки навігації та втручання операторів, пише Business Insider.

Один із пасажирів розповів, що додаток майже дві години не міг знайти вільний автомобіль, а служба підтримки спершу взагалі повідомила, що сервіс у цьому районі нібито не працює. Коли машина все ж приїхала, на початку поїздки роботаксі впевнено рухалося містом, хоча, за словами пасажира, не завжди коректно зчитувало дорожні сигнали.

Проблеми почалися після того, як Tesla пропустила потрібний з’їзд і виїхала на шосе. При цьому на трасі, де потік машин рухався зі швидкістю близько 130-145 км/год, роботаксі спочатку прискорилося, а потім раптово почало сповільнюватися, ніби збиралося зупинитися на узбіччі. Після цього, як стверджує пасажир, у керування втрутився представник Tesla, який дистанційно скоригував рух машини та вивів її з шосе.

Втім, на цьому проблеми не завершилися. Після з’їзду автомобіль проїхав повз кінцевий пункт призначення, відвіз пасажира в неправильну локацію, а потім кілька разів кружляв одним і тим самим маршрутом навколо готелю, поки служба підтримки не втрутилася, щоб перенаправити його. Крім того, в один момент авто намагалося висадити пасажира приблизно за 4 км від кінцевої точки маршруту.

Попри серію збоїв, пасажир назвав поїздку "розвагою для тих, хто любить ризик", але додав, що не радив би користуватися таким сервісом літнім родичам. Він також зазначив, що все одно вірить у майбутнє автономного транспорту, хоча й визнав, що сервіс поки має очевидні недоліки.

У грудні 2025 року стало відомо, що компанія Tesla тестує свій парк роботаксі в Остіні (штат Техас) без людей-контролерів, які раніше знаходилися всередині авто. Тоді звіт Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) показав, що роботаксі Tesla потрапили в чотири аварії з вересня.

Раніше повідомлялося, що пасажирам служби роботаксі Tesla запропонували залишити чайові за поїздку без водія, що їх дуже здивувало.

