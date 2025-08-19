Tesla Model Y L має запас ходу понад 750 км на одній зарядці.

Tesla почала приймати замовлення на свій новий електрокросовер Model Y L, створений на основі моделі Model Y, яка давно стала одним зі світових бестселерів. Про це повідомляє Reuters.

Замовлення на нову модель почали приймати в Китаї. Стартова ціна автомобіля становить 339 000 юанів (47 184 доларів). Станом на середину цього року в компанії Маска не підтвердили, що Model Y L буде вироблятися за межами Китаю.

Загалом автомобіль дуже схожий на свого попередника. Однією з головних відмінностей є те, що Model Y L приблизно на 150 мм довша за Model Y і має шість посадкових місць.

Відео дня

Відомо, що електрокар має запас ходу 751 км на одній зарядці, що можна порівняти з показниками продуктивної версії існуючого п'ятимісного варіанту.

Tesla Model Y - довідка УНІАН

Tesla Model Y є компактним електричним кросовером, який компанія Tesla виробляє з 2020 року. Модель розглядають як таку, що є конкурентом Volkswagen Touareg, Nissan Murano, Lexus RX та Audi E-tron.

З моменту початку виробництва до грудня 2023 року було продано щонайменше 2,16 млн одиниць, що робить Model Y одним із найпопулярніших сучасних автомобілів.

Відомо, що Tesla Model Y є лідером українського ринку в сегменті вживаних машин зі США. При чому кросовер випереджає своїх конкурентів з величезним відривом.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск похвалився тим, що автомобіль Tesla Model Y самостійно приїхав із заводу додому до покупця. Авто пересувалося автономно, людей в його салоні не було.

Вас також можуть зацікавити новини: