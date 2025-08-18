Модель показала далеко не найкращі результати, але змогла перевершити свого китайського конкурента.

Новий компактний електрокросовер Fiat Grande Panda Electric випробували в лосиному тесті та тесті на слалом. Модель показала середні результати для свого сегмента.

Тести провели на YouTube-каналі km77.com. Експерти з'ясували, наскільки хороша керованість у нового Fiat Grande Panda Electric.

Електрокросовер був взутий у літні шини GoodYear Efficent Grip розмірністю 205/50 R17. Індекс навантаження у цієї моделі дорівнює 93.

Спершу Fiat Grande Panda Electric випробували в тесті на слалом. Під час цього випробування автомобілю необхідно проїхати смугу перешкод якомога швидше.

Fiat Grande Panda Electric впорався з тестом на слалом за 25,5 секунди. Стільки ж часу знадобилося кросоверу Nissan X-Trail і електрокросоверу Nissan Ariya. Проте італійська модель змогла перевершити свого китайського конкурента - BYD Atto 3.

Другим випробуванням для електрокросовера став лосиний тест. Це випробування імітує раптову появу перешкоди на дорозі. Водієві необхідно швидко перелаштуватися, а потім повернутися у попередню смугу руху, не зачепивши конуси.

Щоб автомобіль отримав "залік" у випробуванні, необхідно, щоб він почав перелаштуватися на швидкості не менше ніж 77 км/год. В іншому разі лосиний тест вважається проваленим.

Fiat Grande Panda Electric вдалося впоратися з лосиним тестом тільки на швидкості 76 км/год. Попри те, що електрокросоверу трохи не вистачило швидкості, це доволі непоганий результат для міської моделі.

Експерти відзначили, що у Fiat Grande Panda Electric був невеликий крен кузова під час проходження повороту. Також модель залишалася стійкою, попри екстремальні умови водіння.

Нагадаємо, що Fiat Grande Panda Electric оснащений електромотором потужністю 113 к.с. і 122 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 132 км/год.

Повністю електрична версія кросовера отримала акумуляторну батарею ємністю 44 кВт-год. Запас ходу за циклом WLTP становить 320 км.

Раніше в Autocar визначили 10 найкращих компактних автомобілів 2025 року. До рейтингу, зокрема, увійшов Fiat Grande Panda.

Також експерти високо оцінили моделі Renault 5 E-Tech, Renault Clio і Volkswagen Polo. Лідера рейтингу похвалили за яскравий дизайн і просторий інтер'єр.

