Прем'єрка заявила, що постраждалі від бойових дій не повинні стикатися з бюрократичними перешкодами.

Громадяни, які постраждали від обстрілів, зможуть безкоштовно відновити водійські документи. Про це на своїй сторінці повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"‎Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ", − заявила державний діяч.

Вона зазначила, що постраждалі від бойових дій не повинні стикатися з бюрократичними перешкодами. У свою чергу, держава має бути чутливою до потреб людей, які втратили документи, майно чи житло. ‎

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Штрафи для водїів в Україні – головні новини

В Україні вирішили збільшити штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю. Як повідомлялось, штрафи хочуть збільшити до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто – до 5100 гривень.

Також нагадаємо, що цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує внести загальні зміни до системи штрафів для водіїв. Йдеться, зокрема, про скасування норми про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Автори ініціативи пропонують установити градацію штрафів, яка буде залежати від того, наскільки було перевищено дозволену швидкість.

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