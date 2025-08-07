Найбільш популярними в цьому сегменті ринку були бензинові автомобілі / фото ua.depositphotos.com

У липні вітчизняний автопарк поповнили понад 22,4 тисячі вживаних легкових авто, що ввезли з-за кордону. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

У порівнянні з липнем минулого року попит на такі авто зріс на 12%. Найбільш популярними в цьому сегменті ринку були бензинові автомобілі, частка яких становила 48%. 

Одразу за ними йдуть електромобілі та дизельні авто, які зайняли 24% і 19% ринку, відповідно. Набагато меншим попитом користувалися гібриди (6%) та автомобілі з ГБО (3%).

Найбільш популярним автомобілем в цьому сегменті виявився Volkswagen Golf, який давно став класикою світового авторинку. 

ТОП-10 вживаних авто з-за кордону: 

  • Volkswagen Golf − 1056 одиниць;
  • Tesla Model Y − 733;
  • Renault Mégane − 724;
  • Volkswagen Tiguan − 674;
  • Škoda Octavia − 669;
  • Audi Q5 − 654;
  • Nissan Rogue − 603;
  • Tesla Model 3 − 567;
  • Nissan Leaf − 522;
  • Volkswagen Passat − 495.

Ринок вживаних автомобілів – поради фахівців

Нещодавно спеціалісти порадили три вживані автомобілі, які відрізняються високою надійністю і при цьому не дуже вдарять по гаманцю покупця. 

За словами спеціалістів, тому, хто купує вживане авто, варто звернути увагу на Toyota RAV4, Nissan Leaf та Dacia Duster. Кожен з них має свої переваги. Наприклад, Dacia Duster може похвалитися практичним інтер'єром і низькою вартістю обслуговування.

Також нагадаємо, що раніше було названо десять найкращих автомобілів Volkswagen з пробігом. На перше місце фахівці поставили Volkswagen T-Roc, який може похвалитися комфортністю та безпекою. 

