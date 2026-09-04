Експерт 60 днів тестував найкращі браузери для Android: один легко обійшов решту

Під час порівняння враховувалися не лише швидкість завантаження сайтів, а й зручність інтерфейсу, робота з вкладками, блокування реклами та додаткові функції.

Після 14 років використання Chrome оглядач Android Police вирішив перевірити, чи справді браузер Google залишається найкращим варіантом для Android. Протягом 60 днів він по черзі тестував Microsoft Edge, Samsung Internet і Firefox, порівнюючи їх зручність, продуктивність, роботу з вкладками та інші функції.

Першим серйозним кандидатом став Edge. Він швидко вразив хорошою продуктивністю та зручною синхронізацією закладок, паролів і вкладок між пристроями. Браузер також пропонує функції, яких давно бракує Chrome: розширені можливості налаштування стартового екрана, власні шпалери та універсальний буфер обміну. До того ж мобільна версія підтримує розширення.

Проте вже через кілька тижнів виявилися недоліки. Під час використання Samsung DeX на планшеті експерт не міг нормально змінювати розташування вкладок: утримання вкладки призводило до її відкриття в окремому вікні, а не до переміщення. А нав’язливі підказки та різні елементи інтерфейсу Copilot остаточно змусили автора шукати інший варіант.

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Наступним виявився Samsung Internet. Браузер сподобався швидкістю, легким інтерфейсом та ефективним блокуванням реклами. Крім того, він пропонує мобільні доповнення та більше можливостей налаштування, ніж Chrome. Проте на планшеті Galaxy Tab S10 FE керування вкладками виявилося незручним, а постійні проблеми з авторизацією у Windows порушували синхронізацію між пристроями.

Останнім у тесті був Firefox, який спочатку не вважався фаворитом, однак саме він швидше за інших зміг змінити думку спеціаліста. Браузер пропонує повноцінну підтримку розширень, зокрема, просунуті блокувальники реклами, а також суворі налаштування конфіденційності та захисту від відстеження.

Окремо Firefox похвалили за синхронізацію вкладок і функцію надсилання відкритої сторінки на інший пристрій. Навіть під час значного навантаження автор не зіткнувся з помітними зависаннями, а робота з вкладками на смартфоні та планшеті виявилася зручнішою, ніж у конкурентів.

Єдиним істотним недоліком Firefox називають відсутність вбудованого універсального буфера обміну. Для перенесення тексту та зображень між пристроями доводиться використовувати сторонні хмарні додатки на кшталт Google Keep.

У підсумку після двох місяців пошуків повноцінної заміни Chrome автор зупинився на Firefox. На його думку, браузер пропонує практично все, чого бракувало Chrome: повноцінну підтримку розширень, високу стабільність та зручне керування вкладками.

Раніше користувачі звернули увагу, що Google Chrome почав самовільно завантажувати на диск модель штучного інтелекту розміром 20 ГБ. При цьому, якщо знайти цю модель у файлах і видалити її, Google знову встановить її після оновлення.

Згідно зі статистикою Statcounter, Chrome залишається беззаперечним лідером на ринку мобільних браузерів із часткою 66%. Друге місце посів Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Samsung Internet. Примітно, що Firefox немає навіть у топ-5.

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