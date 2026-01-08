Вживані авто, які розмітають українці: названо найпопулярніші моделі в Україні

Серед конкретних моделей лідером в цьому сегменті виявився Volkswagen Passat.

У 2025 році українці уклали 895 593 угоди купівлі-продажу на внутрішньому авторинку, що на 18,9% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

У грудні спостерігалося "‎аномальне" зростання – було укладено майже 80 тисяч угод. Формально зростання відносно грудня 2024-го становило 110%, але не варто забувати, що рік тому в цей період сервісні центри МВС мали технічні проблеми з базами даних, через що нових реєстрацій майже не було.

Якщо казати про бренди, то Volkswagen залишається недосяжним лідером – його показник становить 112 021 авто, що більш ніж вдвічі більше, ніж у головних конкурентів.

Якщо дивитися на конкретні моделі, то тут лідером виступає Volkswagen Passat із показником у 31 868 авто. Фахівці кажуть, що на вторинному ринку ця модель давно стала символом "успішного українця". Одразу за нею йдуть Daewoo Lanos та Skoda Octavia, які можна вважати справжніми народними авто.

Сегмент дорогої екзотики у 2025 році також не стояв на місці. Найпопулярнішою серед преміальних марок в Україні залишається Porsche. У минулому році власників змінили понад 3000 представників цього бренду.

Також у 2025 році українці перепродали понад 100 автомобілів Bentley та 50 Rolls-Royce.

Серед найбільш цікавих ретроавтомобілів, які торік стали предметами угод купівлі-продажу на "вторинці", можна виділити BMW 326 (1939 року), Mercedes-Benz 170 V (1938 року) та ЗіС-101 (1939 року).

Минулого року на першу реєстрацію було подано понад 278 тисяч вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Найбільшим попитом у цьому сегменті користувалися автомобілі Volkswagen Golf, Tesla Model Y і Tesla Model 3.

Також у 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тисячі нових легковиків – на 17% більше, ніж у 2024-му. Це стало найвищим річним результатом з 2022 року. Зростання продажів пояснюють скасуванням податкових пільг, яке викликало ажіотаж на українському ринку електричних авто.

